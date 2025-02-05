شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ستشارك بجناح ضخم.. تعرف على موعد بورصة برلين للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse، والمقرر أن تستمر خلال الفترة من 4 وحتى 6 مارس في العاصمة الألمانية برلين.

‎وتعد بورصة برلين المعرض الرئيس في قطاع السياحة على مستوى العالم، وتقام سنويًا منذ عام 1966، حيث تقوم البلدان والمدن والمناطق ومنظمي الجولات السياحية ومواقع حجز الرحلات والفنادق بالإضافة إلى العديد من عارضي الخدمات الآخرين من أكثر من 180 دولة بتقديم عروضهم في مدينة "اكسبو سنتر سيتي" للمعارض في برلين.

ومن المقرر أن تشارك مصر بجناح ضخم، حيث تحرص مصر على التواجد والمشاركة سنويًا في بورصة برلين لأنها تعد أكبر معرض وملتقى سياحي يجتمع فيه ممثلي دول العالم من وزارات وشركات سياحة وطيران ومجموعات الفنادق العالمية وغيرها، وهي فرصة لعرض المنتجات السياحية الجديدة وعقد اللقاءات والاتفاقيات بين الشركات السياحية وشركات الطيران وغيرها.

وخلال النسخة الماضية؛ جاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني، يوجد على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، ويتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية، وينقسم الجناح إلى جزئيين، الأول مدخل عبارة عن بهو، والمبنى الرئيسي يظهر عليه الطابع المعماري للمتحف المصري الكبير في كثير من تفاصيله الفنية، ويحتوي المبنى الرئيسي على دور أرضي به منطقة مخصصة للحرف اليدوية المصرية مثل التطريز والخيامية والمشغولات النحاسية، بالإضافة إلى مكان مخصص على شكل تصميم البيوت النوبية يتم فيه تقديم المأكولات المصرية المختلفة والمشروبات التراثية التي تتميز بها أسوان والنوبة، بينما يحتوي الدور العلوي على أماكن قاعات مخصصة للاجتماعات.

أما الجزء الثاني فكان مخصص للعارضين من شركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ويوجد به مكتب للاستعلامات، وكذلك أماكن مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وشاشات تبرز الواجهات السياحية المختلفة في مصر مثل القاهرة، الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة. كما يتم عرض أفلام وثائقية عن المأكولات المصرية، والمتحف المصري الكبير.