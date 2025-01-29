شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 5.8 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مصرف الإنماء في 2024 بنسبة 20.5% إلى 5.8 مليار ريال، مقارنة بـ5.3 مليار ريال في العام قبل الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.5٪.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل، وقابل ذلك انخفاض في دخل العمليات الأخرى.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.1٪ مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية والإدارية، والإيجارات، والاستهلاك، وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.
وأوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء، اليوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م.
وأضاف أن إجمالي المبلغ الموزع 746.144 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,487,149,317 سهم.
وأفاد بأن حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.
وستكون أحقية الارباح لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والمقيدين بسجلات المصرف لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً
ونوه بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
وحصلت المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي على توصيه المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.5٪.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة في قائمة الدخل، وقابل ذلك انخفاض في دخل العمليات الأخرى.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.1٪ مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية والإدارية، والإيجارات، والاستهلاك، وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.
وأوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء، اليوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م.
وأضاف أن إجمالي المبلغ الموزع 746.144 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,487,149,317 سهم.
وأفاد بأن حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.
وستكون أحقية الارباح لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والمقيدين بسجلات المصرف لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً
ونوه بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.
وحصلت المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي على توصيه المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2024م.