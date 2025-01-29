شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «المركز الآلي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 15/04/2025م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي في 15/04/2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية، مع استكمال المتطلبات الآتية:
2. تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج خلال فترة الترشح المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات اللازمة.
3. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية المرفق باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word).
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) (مرفق) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word).
5. بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.
6. بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
7. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو منافسة لها أو منافسة لأحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة او الشركات التابعة لها.
8. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر.
سيتولى مجلس الإدارة دراسة طلبات المرشحين المكتملة فقط.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشرك عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية، مع استكمال المتطلبات الآتية:
سياسة ومعايير الترشح1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس ووفقا لما قرره نظام الشركات..
2. تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج خلال فترة الترشح المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات اللازمة.
3. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية المرفق باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word).
4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) (مرفق) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word).
5. بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.
6. بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
7. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو منافسة لها أو منافسة لأحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة او الشركات التابعة لها.
8. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر.
سيتولى مجلس الإدارة دراسة طلبات المرشحين المكتملة فقط.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشرك عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات.