شكرا لقرائتكم خبر عن «بي سي آي» تتوقع عقدا مع «ThyssenKrupp» بـ14.7 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، اليوم، عقد بيع وتوريد وتقديم المعدات وقطع الغيار والخدمات الهندسية والاستشارية، لتوسعة مصنع الكلور-القلوي في الجبيل، مع شركة ThyssenKrupp.
وقالت الشركة في باين على تداول السعودية: إن العقد يشمل بيع وتوريد وتقديم المعدات وقطع الغيار والخدمات الهندسية والاستشارية لتوسعة مصنع الكلور-القلوي في الجبيل. بالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المعرفة الفنية والهندسية والمعدات المرتبطة بتشغيل المصنع.
وأضافت أن قيمة العقد 14.740 مليون يورو. فيما سيكون جدول التسليم حتى 19 شهرا من تاريخ النفاذ.
وتتوقع إدارة الشركة أن ينعكس الأثر المالي لمشروع التوسعة إيجابًا خلال الربع الأول من عام 2027، إذ يُتوقع أن يسهم في زيادة الإيرادات السنوية بنحو 41 مليون ريال، مقارنةً بالمبيعات المتوقعة لعام 2024.
وتوقعت الشركة أن يرتفع الربح التشغيلي بحوالي 15.5 مليون ريال مقارنةً بالربح التشغيلي المتوقع لعام 2024، وذلك بناءً على أسعار البيع الحالية للمنتجات المعنية.
وقالت الشركة في باين على تداول السعودية: إن العقد يشمل بيع وتوريد وتقديم المعدات وقطع الغيار والخدمات الهندسية والاستشارية لتوسعة مصنع الكلور-القلوي في الجبيل. بالإضافة إلى ذلك، يشمل العقد ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المعرفة الفنية والهندسية والمعدات المرتبطة بتشغيل المصنع.
وأضافت أن قيمة العقد 14.740 مليون يورو. فيما سيكون جدول التسليم حتى 19 شهرا من تاريخ النفاذ.
وتتوقع إدارة الشركة أن ينعكس الأثر المالي لمشروع التوسعة إيجابًا خلال الربع الأول من عام 2027، إذ يُتوقع أن يسهم في زيادة الإيرادات السنوية بنحو 41 مليون ريال، مقارنةً بالمبيعات المتوقعة لعام 2024.
وتوقعت الشركة أن يرتفع الربح التشغيلي بحوالي 15.5 مليون ريال مقارنةً بالربح التشغيلي المتوقع لعام 2024، وذلك بناءً على أسعار البيع الحالية للمنتجات المعنية.