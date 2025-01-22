شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. ارتفاع الأسهم الأمريكية مع بدء ولاية ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

سوق الصرف

نتائج تفوق التوقعات

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية في بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية اليوم الثلاثاء، بعد إعلان المزيد من الشركات الأمريكية تحقيق أرباح أكبر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.وارتفع مؤشر أس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 9ر0% خلال تعاملات ظهيرة اليوم، في الوقت الذي سجلت فيه الكثير من الأسواق حول العالم تحركات بسيطة مع تنصيب ترامب.كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 469 نقطة أي بنسبة 1ر1% بحلول الساعة الثانية ظهرا تقريبا. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر0% خلال الفترة نفسها.يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه ترامب بإعادة تشكيل التجارة والاقتصاد العالميين، غالبا على حساب الدول الأخرى، لكن مؤشرات الأسهم في آسيا وأوروبا سجلت تحركات طفيفة في أداء متباين.وفي سوق الصرف انخفضت قيمة كل من البيزو المكسيكي والدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن قال ترامب إنه يتوقع فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على الواردات الصينية خلال حملته، لكنه قال أمس إنه يريد إجراء المزيد من المناقشات مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وارتفع سعر شركة الخدمات المالية الأمريكية تشارلز شواب كورب بنسبة 9ر4% بعد إعلانها تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق التوقعات، في ظل استمرار تسجيل تدفقات مالية قياسية على قطاع خدمة الوساطة المالية للأفراد.وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 20% سنويا إلى 3ر5 مليار دولار في حين كانت التقديرات تبلغ 19ر5 مليار دولار فقط. كما بلغت أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 01ر1 دولارا للسهم، ما يزيد عن التوقعات.كما ارتفع سهم شركة ثري إم بنسبة 4ر5% بعد إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات خلال الربع الأخير من العام الماضي تفوق توقعات المحللين.