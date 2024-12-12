شكرا لقرائتكم خبر عن صرف تعويضات مُلَّاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع المربع الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تعويضات مشروع المربع الجديد

مشروع المربع الجديد في الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)، تسليم التعويضات لمُلَّاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع المربع الجديد (مخططات شمس الرياض رقم 4أ، ورقم 4ب).وأوضح البرنامج أن تسليم التعويضات يتم وفق مواعيد مجدولة بعد التواصل مع المستفيدين لزيارة فرع "تنمية" بالرياض لاستلام تعويضاتهم.ودعا المستفيدين إلى التواصل من خلال الرقم المجاني: 8001210020 في حال وجود استفسارات، أو من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للمستفيدين (تنمية+) على هذا الرابط.وخلال الشهر الماضي، كان أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة لمساحات كبيرة من الأراضي شمال مدينة الرياض، والمنطقة المحيطة بمشروع المربع الجديد.وأوضحت أن المنطقة التي صدر بحقها رفع الإيقاف في شمال الرياض، محصورة بين طريق الملك فهد غربًا وطريق الأمير فيصل بن بندر شرقًا.ويحدها من الجنوب طريق قوات الأمن الخاصة، ومن الشمال حمى خط الأنابيب بمساحة تقارب 46 مليون متر مربع.



وأشارت إلى البدء في إصدار رخص بناء أو اعتماد مخططات جديدة في هذه الأراضي وفق كود عمراني تعمل عليه الهيئة وسيتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.



تزويد البرنامج بالوثائق والمستندات

كما أعلن أيضا قبل ذلك، عن رفع الإيقاف عن 4,714,900 متر مربع من الأراضي الواقعة في منطقة تطوير مشروع المربع الجديد.

ودعا البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية، ملاك العقارات بتزويد البرنامج بالوثائق والمستندات اللازمة لملكية العقار للبدء بإجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع المربع الجديد في مدينة الرياض.

وقال شركة المربع الجديد حينها إنها ستعمل على إعداد موجهات تصميمية للكود العمراني في هذه المناطق، وسيعلن عنه في وقت لاحق عبر الحسابات الرسمية للهيئة بعد اعتماده.