ارتفاع الدولار وتراجع اليورو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

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ارتفع الدولار اليوم، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما انخفض اليورو.

وصعد الدولار 0.4 بالمئة أمام الين إلى 150.37 بعد أن نزل 3.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أسوأ أداء له منذ يوليو.

وانخفض اليورو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0532 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي وابتعد عن أدنى مستوى في عام عند 1.0425 دولار. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى 106.170 نقطة.

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