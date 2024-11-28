شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة العلمين الجديدة تستقبل 180شابا وفتاة من المحافظات الحدودية للتعرف على مشروعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مدينة العلمين الجديدة 180 شابًا وفتاة من محافظات مصر الحدودية، للتعرف على المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، وجهود الدولة في التنمية العمرانية، وزيادة الشعور بالانتماء، حيث استقبلهم المسئولون بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات تنظيم الملتقى التاسع عشر لشباب "أهل مصر"، بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، بوزارة الثقافة، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية استكشافية لأهم المشروعات القومية المنفذة بمدينة العلمين الجديدة، التي تُعد نموذجًا فريدًا للتنمية العمرانية المستدامة، وأحد أبرز مشروعات الجمهورية الجديدة.

وأبدى الشباب إعجابهم بما شاهدوه من إنجازات تؤكد التقدم الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة – المشرف على أجهزة عدة مدن أخرى، أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الشباب على أحدث المشروعات العمرانية والتعرف على الجهود المبذولة في التنمية العمرانية، وزيادة الشعور بالانتماء.

جدير بالذكر أن الملتقى "أهل مصر" في دورته التاسعة عشرة، يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لدعم أبناء المحافظات الحدودية من خلال برامج العدالة الثقافية، حيث يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعايتها.

ويستهدف البرنامج مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمراهقين، ويعكس التزام وزارة الثقافة، بتوفير الفرص الثقافية والتعليمية للجميع.