شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.