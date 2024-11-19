شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 05-12-2024م، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 7,525,492 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.070 ريال، فيما ستكون نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.76%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 16-01-2025 م.
وقالت الشركة في بيان على تداول تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 05-12-2024م، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 7,525,492 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107,507,035.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.070 ريال، فيما ستكون نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.76%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 16-01-2025 م.