شكرا لقرائتكم خبر عن «ملان» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على «ميار الدولية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مُلان لمنتجات الحديد، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة يارا الدولية المحدودة للاستحواذ على 100% من شركة ميار الدولية للصناعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا من تاريخ توقيع المذكرة.
وأضافت أنها لم تعين مستشارا ماليا لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشارا مختصا لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
ويعتمد المقابل المالي للصفقة على نتائج التقييم المالي والفحص النافي للجهالة، وسيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الخاصة بشركة مُلان لمنتجات الحديد.
وستقوم الشركة بإتباع جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لإكمال المفاوضات والوصول الى اتفاقية الاستحواذ النهائية.
وأوضحت أن صفقة الاستحواذ ستكون خاضعة لعدد من الموافقات التنظيمية بما في ذلك الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية و أية موافقات أخرى لازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن مدة المذكرة 12 شهرا ميلاديا من تاريخ توقيع المذكرة.
وأضافت أنها لم تعين مستشارا ماليا لهذه المرحلة وسيتم تعيين مستشارا مختصا لإتمام عملية الفحص النافي للجهالة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه.
ويعتمد المقابل المالي للصفقة على نتائج التقييم المالي والفحص النافي للجهالة، وسيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الخاصة بشركة مُلان لمنتجات الحديد.
وستقوم الشركة بإتباع جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لإكمال المفاوضات والوصول الى اتفاقية الاستحواذ النهائية.
وأوضحت أن صفقة الاستحواذ ستكون خاضعة لعدد من الموافقات التنظيمية بما في ذلك الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية و أية موافقات أخرى لازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.