شكرا لقرائتكم خبر عن «الماجد للعود»: إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة تابعة في قطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الماجد للعود الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة في دولة قطر (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لشركة الماجد للعود) برأس مال 50 ألف ريال قطري، والمتخصصة في تجارة وبيع العود والبخور والعطور ومستحضرات التجميل والهدايا.
وكانت شركة الماجد للعود قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة لها ذات مسؤولية محدودة في دولة قطر مملوكة بنسبة 100% لشركة الماجد للعود.
وكانت شركة الماجد للعود قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة لها ذات مسؤولية محدودة في دولة قطر مملوكة بنسبة 100% لشركة الماجد للعود.