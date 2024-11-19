شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنماء ريت لقطاع التجزئة» يوقع اتفاقية لشراء عقار مكتبي بـ380 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة توقيع اتفاقية شراء عقار مكتبي في الرياض بتاريخ 1446/05/15هـ الموافق 2024/11/17م، يستحوذ الصندوق بموجبها على العقار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقار يقع في حي القيروان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهو عبارة عن مجمع مكتبي مقام على أرض مساحتها (14,880) متر مربع، وبمسطح بناء تتجاوز 65 ألف متر مربع.
وأضافت أن قيمة العقار 380 مليون ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية) علمًا بأن الصفقة لا ينطبق عليها عمولة وساطة.
وأشارت إلى أن العقار مؤجر على مجموعة من المستأجرين (جهات حكومية، شركات شبه حكومية، شركات عالمية، شركات خاصة)، ويتوقع أن يبلغ صافي دخل العقار 34 مليون ريال (8.95% من قيمة العقار).
ويتميز العقار بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة الرياض، وقد تم الانتهاء من تطويره حديثاً.
وأفادت بأن الاتفاقية مشروطة بإتمام الفحص النافي للجهالة للعقار، ويستهدف أن يتم تمويلها من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من مصرف الانماء.
ولفتت إلى أن نظراً لوجود فترة سماح لبعض المستأجرين فقد تم الاتفاق مع البائع على تأجيل سداد جزء من الثمن لحين انتهاء فترة السماح وبدأ استحقاق الأجرة لكامل العقار.
وأوضحت أن شروط وأحكام الصندوق قد نصت على أن مدير الصندوق يحصل على نسبة 1% من سعر شراء كل أصل عقاري وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي اللازم والتفاوض على شروط الشراء، وبهدف تحقيق الأثر الإيجابي على الصندوق ومالكي الوحدات فقد تنازلت شركة الإنماء للاستثمار عن رسوم التعامل المتعلقة بهذا الأصل.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام والذي يتوقع أن ينعكس على نتائج الصندوق بدأً من العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقار يقع في حي القيروان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهو عبارة عن مجمع مكتبي مقام على أرض مساحتها (14,880) متر مربع، وبمسطح بناء تتجاوز 65 ألف متر مربع.
وأضافت أن قيمة العقار 380 مليون ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية) علمًا بأن الصفقة لا ينطبق عليها عمولة وساطة.
وأشارت إلى أن العقار مؤجر على مجموعة من المستأجرين (جهات حكومية، شركات شبه حكومية، شركات عالمية، شركات خاصة)، ويتوقع أن يبلغ صافي دخل العقار 34 مليون ريال (8.95% من قيمة العقار).
ويتميز العقار بموقعه الاستراتيجي في شمال مدينة الرياض، وقد تم الانتهاء من تطويره حديثاً.
وأفادت بأن الاتفاقية مشروطة بإتمام الفحص النافي للجهالة للعقار، ويستهدف أن يتم تمويلها من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من مصرف الانماء.
ولفتت إلى أن نظراً لوجود فترة سماح لبعض المستأجرين فقد تم الاتفاق مع البائع على تأجيل سداد جزء من الثمن لحين انتهاء فترة السماح وبدأ استحقاق الأجرة لكامل العقار.
وأوضحت أن شروط وأحكام الصندوق قد نصت على أن مدير الصندوق يحصل على نسبة 1% من سعر شراء كل أصل عقاري وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي اللازم والتفاوض على شروط الشراء، وبهدف تحقيق الأثر الإيجابي على الصندوق ومالكي الوحدات فقد تنازلت شركة الإنماء للاستثمار عن رسوم التعامل المتعلقة بهذا الأصل.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام والذي يتوقع أن ينعكس على نتائج الصندوق بدأً من العام المقبل.