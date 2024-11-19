الاقتصاد

«دار المركبة»: اتفاقية لتقديم خدمات تأجير السيارات بـ5.77 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة شبكات الخلوية في تقديم خدمات تأجير السيارات والليموزين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ5.773 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.
وأشارت إلى أن تفاصيل العقد تشمل: اتفاقية تأجير طويل الأجل لمدة 5 سنوات، بنظام التأجير التشغيلي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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