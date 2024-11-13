“المركزي الروسي” يخفض اليورو واليوان ويبقي على الدولار مستقرًا أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث أبقى سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 97.9559 روبلًا، وهو ما يتوافق مع مستوى المؤشر السابق.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 60 كوبيكًا، ليصل إلى 104.2533 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات، ليبلغ 13.4951 روبلًا.

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