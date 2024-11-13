شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 275 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، في السعودية، 288 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في السعودية، 235.75 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في السعودية، 157.25 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 2199.75 ريال.
سعر الذهب في السعودية اليومسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، في السعودية، 314.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، في السعودية، 288 ريالا.
سعر جرام الذهب في السعودية اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في السعودية، 275 ريالا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في السعودية، 235.75 ريال.
أسعار الذهب اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، في السعودية، 183.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في السعودية، 157.25 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 9774.50 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 2199.75 ريال.