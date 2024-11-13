شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 275 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. سعر الذهب في السعودية اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، في السعودية، 314.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، في السعودية، 288 ريالا. سعر جرام الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في السعودية، 275 ريالا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في السعودية، 235.75 ريال. أسعار الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، في السعودية، 183.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في السعودية، 157.25 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 9774.50 ريال.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 2199.75 ريال.

