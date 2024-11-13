شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدغلف»: إفادة بتوافق 3 أنشطة للشركة مع الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استلمت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، أمس، إفادة تأكيد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تؤكد هذه الإفادة توافق أنشطة لها مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.
وأوضحت أن الأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على العمليات والأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.
ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي السنوي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تؤكد هذه الإفادة توافق أنشطة لها مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.
وأوضحت أن الأنشطة هي: فصل الحسابات حساب المساهمين عن حساب حملة الوثائق، واستثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق)، ومنتجات التأمين.
وستتولى اللجنة مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على العمليات والأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.
ومن أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي السنوي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي.