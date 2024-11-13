شكرا لقرائتكم خبر عن «موبايلي» تحصل على مزيد من الطيف الترددي بـ2.48 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وحصلت موبايلي على ترددات بعرض نطاق 20 ميجاهرتز في النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، فيما حصلت على ترددات بعرض نطاق 100 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3800 ميجاهرتز.

وتتميز هذه الترددات بخصائص متعددة؛ حيث يمكن النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، الذي يتميز بجاهزية الأنظمة ووفرة الأجهزة الداعمة له، من تغطية مساحات جغرافية واسعة بجودة خدمة عالية، إضافة إلى دعم تقديم خدمات الجيل الخامس المتطورة.

بينما تتميز الترددات في النطاق الترددي 3800 ميجاهرتز بالسعة اللازمة لتعزيز قدرتها في تقديم السرعات العالية لعملائها من قطاعي الأفراد والأعمال، في ظل زيادة الطلب على خدمات البيانات فائقة السرعة. وسيشكل التكامل بين هذين النطاقين طيفاً متكاملاً يمكن موبايلي من تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، مما يعكس التزام الشركة بسرعة تبني أحدث التقنيات الحديثة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

وبإضافة هذا الطيف الترددي الجديد (120 ميجاهرتز) إلى ترددات الشركة الحالية في النطاقات (800، 900، 1800، 2100، 2600، 3700 ميجاهرتز) والتي تبلغ 320 ميجاهرتز، يصل إجمالي ما تملكه موبايلي من هذه الترددات في شبكات الاتصالات المتنقلة 440 ميجاهرتز.

وتعد الترددات أحد الممكنات الرئيسية لنشر شبكات الهاتف المتنقل وتوفير الخدمات المبتكرة والتقنيات الحديثة. ومع التقدم الذي تشهده المملكة في قطاع الاتصالات وشبكات الهاتف المتنقل وتزايد الطلب على الخدمات المتقدمة، فقد حرصت موبايلي على الاستثمار في الترددات الجديدة اللازمة، مما يؤكد التزامها بتوفير بنية تحتية متطورة تدعم أحدث التقنيات التي تلبي تطلعات عملائها، ومساهمتها في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمملكة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مشاركتها في مزاد الطيف الترددي الذي عقدته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك في النطاقات (600، 700، 3800) ميجاهرتز لشبكات الاتصالات المتنقلة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حصلت الشركة بتاريخ 11 نوفمبر 2024م على ترخيص استخدم ترددات تبلغ 120 ميجاهرتز لمدة 15 عامًا، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2,485,003,000 ريال. وستكون هذه الترددات متاحة للاستخدام ابتداءً من 1 يناير 2025م.وحصلت موبايلي على ترددات بعرض نطاق 20 ميجاهرتز في النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، فيما حصلت على ترددات بعرض نطاق 100 ميجاهرتز في النطاق الترددي 3800 ميجاهرتز.وتتميز هذه الترددات بخصائص متعددة؛ حيث يمكن النطاق الترددي 700 ميجاهرتز، الذي يتميز بجاهزية الأنظمة ووفرة الأجهزة الداعمة له، من تغطية مساحات جغرافية واسعة بجودة خدمة عالية، إضافة إلى دعم تقديم خدمات الجيل الخامس المتطورة.بينما تتميز الترددات في النطاق الترددي 3800 ميجاهرتز بالسعة اللازمة لتعزيز قدرتها في تقديم السرعات العالية لعملائها من قطاعي الأفراد والأعمال، في ظل زيادة الطلب على خدمات البيانات فائقة السرعة. وسيشكل التكامل بين هذين النطاقين طيفاً متكاملاً يمكن موبايلي من تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، مما يعكس التزام الشركة بسرعة تبني أحدث التقنيات الحديثة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع.وبإضافة هذا الطيف الترددي الجديد (120 ميجاهرتز) إلى ترددات الشركة الحالية في النطاقات (800، 900، 1800، 2100، 2600، 3700 ميجاهرتز) والتي تبلغ 320 ميجاهرتز، يصل إجمالي ما تملكه موبايلي من هذه الترددات في شبكات الاتصالات المتنقلة 440 ميجاهرتز.وتعد الترددات أحد الممكنات الرئيسية لنشر شبكات الهاتف المتنقل وتوفير الخدمات المبتكرة والتقنيات الحديثة. ومع التقدم الذي تشهده المملكة في قطاع الاتصالات وشبكات الهاتف المتنقل وتزايد الطلب على الخدمات المتقدمة، فقد حرصت موبايلي على الاستثمار في الترددات الجديدة اللازمة، مما يؤكد التزامها بتوفير بنية تحتية متطورة تدعم أحدث التقنيات التي تلبي تطلعات عملائها، ومساهمتها في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمملكة.