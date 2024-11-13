الاقتصاد

«سايكو» توصي بتحويل جزء من رصيد الاحتياطي لإطفاء الخسائر المتراكمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للتأمين التعاوني (سايكو)، أمس، للجمعية العامة غير العادية، باستخدام مبلغ 39,090 ألف ريال من إجمالي رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ 43,693 ألف ريال لإطفاء خسائرها المتراكمة والبالغة 39,090 الف ريال، والتي تمثل (13.03%) من رأس مال الشركة كما في القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية سيرفع القرار إلى الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرقابية ذات العلاقة.
ونوهت الشركة بإعلان أية تطورات جوهرية في حينه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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