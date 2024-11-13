شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: تمديد عقد مع أرامكو بقيمة 290 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية عن إضافة جوهرية أخرى لحجم أعمالها بتمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى شركة أرامكو السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 290 مليون ريال، فيما سيمتد لمدة 5 أعوام تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.
وقال م. غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية: "مرة أخرى، نحن سعداء جدًا بتمديد عقد آخر مع أرامكو السعودية والذي يمتد لعدة اعوام أخرى، وهذا مايعكس الشراكة الطويلة والمستمرة، ونحرص من خلال هذه الشراكة على تقديم خدمات إستثنائية."
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 290 مليون ريال، فيما سيمتد لمدة 5 أعوام تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.
وقال م. غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية: "مرة أخرى، نحن سعداء جدًا بتمديد عقد آخر مع أرامكو السعودية والذي يمتد لعدة اعوام أخرى، وهذا مايعكس الشراكة الطويلة والمستمرة، ونحرص من خلال هذه الشراكة على تقديم خدمات إستثنائية."