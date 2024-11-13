الاقتصاد

«الحفر العربية»: تمديد عقد مع أرامكو بقيمة 290 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحفر العربية»: تمديد عقد مع أرامكو بقيمة 290 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية عن إضافة جوهرية أخرى لحجم أعمالها بتمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى شركة أرامكو .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد 290 مليون ريال، فيما سيمتد لمدة 5 أعوام تبدأ فور انتهاء العقد الحالي في الربع الأخير من هذا العام.
وقال م. غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية: "مرة أخرى، نحن سعداء جدًا بتمديد عقد آخر مع أرامكو السعودية والذي يمتد لعدة اعوام أخرى، وهذا مايعكس الشراكة الطويلة والمستمرة، ونحرص من خلال هذه الشراكة على تقديم خدمات إستثنائية."
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا