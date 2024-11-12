شكرا لقرائتكم خبر عن «أرماح» توقع اتفاية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ180 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أرماح الرياضية، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تشمل اتفاقيات التسهيلات قرضاً طويل الأجل بقيمة 180 مليون ريال (تمويل مرابحة) لتمويل النفقات الرأسمالية.
وأضافت أن مدة التمويل: 7 سنوات متضمنة فترة سماح لأول سنتين من الفترة.
وأفادت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن أراضي مملوكة للشركة بالإضافة إلى سند أمر.
ولفتت إلى أن الهدف من التمويل: تنفيذ إستراتيجية الشركة للنمو من خلال بناء أندية جديدة.
ووافق البنك على خفض هامش مرابحة التمويلات القائمه بنسبة 22٪ تقريباً، وذلك بفضل الوضع المالي الحالي وتدفق الإيرادات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
وستبدأ هذه التوفيرات بالظهور في بيانات الشركة المالية ابتداءًا من عام 2025، مما سيؤدي لخفض تكاليف التمويل بنسبة 5% تقريباً.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تشمل اتفاقيات التسهيلات قرضاً طويل الأجل بقيمة 180 مليون ريال (تمويل مرابحة) لتمويل النفقات الرأسمالية.
وأضافت أن مدة التمويل: 7 سنوات متضمنة فترة سماح لأول سنتين من الفترة.
وأفادت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن أراضي مملوكة للشركة بالإضافة إلى سند أمر.
ولفتت إلى أن الهدف من التمويل: تنفيذ إستراتيجية الشركة للنمو من خلال بناء أندية جديدة.
ووافق البنك على خفض هامش مرابحة التمويلات القائمه بنسبة 22٪ تقريباً، وذلك بفضل الوضع المالي الحالي وتدفق الإيرادات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
وستبدأ هذه التوفيرات بالظهور في بيانات الشركة المالية ابتداءًا من عام 2025، مما سيؤدي لخفض تكاليف التمويل بنسبة 5% تقريباً.