شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سليمان الحبيب» إلى 595.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع صافي الدخل للربع الثالث من العام 2024م بنسبة قدرها 9.32%، ليبلغ 595.54 مليون ريال مقارنة بـ 544.77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، إذ ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين.

وبلغت نسبة هامش صافي الدخل 20.01% مقارنة بـ22.30% خلال الربع المماثل من العام السابق.

يشار أن المجموعة قد أعلنت عن افتتاح وتشغيل مستشفى الفيحاء (في حي الفيحاء - جدة) ومستشفى شمال الرياض (في حي الصحافة – الرياض) خلال العام، وكلاهما حاليًا في مرحلة تسارع النمو في الإيرادات للسنة التشغيلية الأولى.

وارتفع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من العام 2024م بنسبة بلغت 7.30% مقارنة بالربع الثاني من العام 2024م ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات.

وبحسب البيان، ارتفع صافي الربح في الفترة الحالية (9 أشهر)، نتيجة ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (تسعة أشهر) بنسبة نمو قدرها 11.62%، وحيث بلغ 2,136.98 مليون ريال كما بلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") %26.48 مقارنة بـ 27.26% في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (تسعة أشهر) بنسبة قدرها 11.87%، ليبلغ 1,701.52 مليون ريال حيث حافظت على نسبة هامش صافي الدخل بنسبة 21.08% مقارنة بـ 21.66% خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، فيما ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في الربع الثالث من 2024 بنسبة 9.3% إلى 595.5 مليون ريال، مقابل، 544.7 مليون ريال في اربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") للربع الثالث من العام 2024م بنسبة نمو قدرها 14.30%، حيث بلغ 772.75 مليون ريال مقارنة بـ 676.05 خلال الربع المماثل من العام السابق، كما بلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") %25.96 مقارنة بـ 27.68% للربع المماثل من العام السابق.وارتفع صافي الدخل للربع الثالث من العام 2024م بنسبة قدرها 9.32%، ليبلغ 595.54 مليون ريال مقارنة بـ 544.77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، إذ ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين.وبلغت نسبة هامش صافي الدخل 20.01% مقارنة بـ22.30% خلال الربع المماثل من العام السابق.يشار أن المجموعة قد أعلنت عن افتتاح وتشغيل مستشفى الفيحاء (في حي الفيحاء - جدة) ومستشفى شمال الرياض (في حي الصحافة – الرياض) خلال العام، وكلاهما حاليًا في مرحلة تسارع النمو في الإيرادات للسنة التشغيلية الأولى.وارتفع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من العام 2024م بنسبة بلغت 7.30% مقارنة بالربع الثاني من العام 2024م ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات.وبحسب البيان، ارتفع صافي الربح في الفترة الحالية (9 أشهر)، نتيجة ارتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ("EBITDA") خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (تسعة أشهر) بنسبة نمو قدرها 11.62%، وحيث بلغ 2,136.98 مليون ريال كما بلغت نسبة هامش الربح ("EBITDA") %26.48 مقارنة بـ 27.26% في الفترة المماثلة من العام السابق.وارتفع صافي الدخل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (تسعة أشهر) بنسبة قدرها 11.87%، ليبلغ 1,701.52 مليون ريال حيث حافظت على نسبة هامش صافي الدخل بنسبة 21.08% مقارنة بـ 21.66% خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، فيما ارتفع صافي الدخل بشكل رئيسي نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين.