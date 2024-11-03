شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 54% من «إم بي سي» بـ7.46 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتبلغ قيمة الصفقة 7.469 مليار ريال لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.60 ريال سعودي لكل سهم.

ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط بما في ذلك الحصول على موافقات وإفادات بعدم الممانعة على الصفقة التي قد تكون مطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

وستنفذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ إتمام الصفقة.

يجدر بالذكر أنه بعد إتمام الصفقة، سيمتلك الصندوق ما نسبته (54%) من إجمالي رأس مال الشركة.

ونوهت بإعلان أي تطورات في هذا الخصوص –بما في ذلك إتمام الصفقة– في حينه. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة مجموعة إم بي سي إشعاراً من شركة الاستدامة القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، بخصوص إبرامهما اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة يوم الجمعة الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن بموجب الاتفاقية، ستبيع شركة الاستدامة كامل حصتها في الشركة التي تبلغ م (179,550,000) سهم تمثل ما نسبته (54%) من إجمالي رأس مال الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة وذلك من خلال صفقة خاصة.وتبلغ قيمة الصفقة 7.469 مليار ريال لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.60 ريال سعودي لكل سهم.ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط بما في ذلك الحصول على موافقات وإفادات بعدم الممانعة على الصفقة التي قد تكون مطلوبة من الجهات ذات العلاقة.وستنفذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ إتمام الصفقة.يجدر بالذكر أنه بعد إتمام الصفقة، سيمتلك الصندوق ما نسبته (54%) من إجمالي رأس مال الشركة.ونوهت بإعلان أي تطورات في هذا الخصوص –بما في ذلك إتمام الصفقة– في حينه.