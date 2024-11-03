شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر أكتوبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446هـ الموافق 05/11/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 390,342.55 ريال، مشيرة إلى أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 9,700,000.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.040 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.48%.
وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-04-27 الموافق 2024-10-30.
ونوهت بأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-03 الموافق 2024-11-05، فيما ستكون دفع التوزيعات 10 أيام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446هـ الموافق 05/11/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 390,342.55 ريال، مشيرة إلى أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 9,700,000.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.040 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.48%.
وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-04-27 الموافق 2024-10-30.
ونوهت بأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-03 الموافق 2024-11-05، فيما ستكون دفع التوزيعات 10 أيام.