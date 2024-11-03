شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مكة للإنشاء» إلى 69 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

انخفض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة للتغيرات الموسمية حيث حقق قطاعي خدمات الحج والفنادق إيرادات أعلى في الربع السابق بسبب تصادفه مع موسم الحج وآخر تسعة أيام من شهر رمضان المبارك

سجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع إيرادات الشركة من كافة قطاعات التشغيل وتحقيق عوائد من مرابحات إسلامية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1.5% إلى 69 مليون ريال، مقابل 68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، سجل صافي الربح ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب ارتفاع عوائد تأجير المركز التجاري بشكل ملحوظ وتحقيق عوائد من مرابحات إسلامية، وقد حد من ذلك تراجع إيرادات الفندق والأبراجانخفض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق نتيجة للتغيرات الموسمية حيث حقق قطاعي خدمات الحج والفنادق إيرادات أعلى في الربع السابق بسبب تصادفه مع موسم الحج وآخر تسعة أيام من شهر رمضان المباركسجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع إيرادات الشركة من كافة قطاعات التشغيل وتحقيق عوائد من مرابحات إسلامية.