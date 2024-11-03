شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كابلات الرياض» إلى 234.75 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض في الربع الثالث من 2024 بنسبة 76.9% إلى 234.757 مليون ريال، مقابل 132.703 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.
وترجع الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
وبحسب البيان، ترجع الزيادة في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.
وترجع الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات.
وبحسب البيان، ترجع الزيادة في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.