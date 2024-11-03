شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بوان» إلى 23.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: تحقيق ربح من العمليات غير المستمرة خلال الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع مصروف الزكاة.

ويأتي ذلك الإنخفاض على الرغم من: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة، وانخفاض تكلفة التمويل والمصاريف التشغيلية.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة في المنتجات الخشبية وارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة.

ويأتي ذلك الارتفاع على الرغم من: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة، وارتفاع مصروف الزكاة.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة في المنتجات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات الخشبية.

وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض الإيرادات الأخرى و ربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.

ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة، وانخفاض تكلفة التمويل والمصاريف التشغيلية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بوان في الربع الثالث من 2024 بنسبة 41.5% إلى 23.4 مليون ريال، مقابل 40.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة في المنتجات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات الخشبية.وتضمنت الأسباب: تحقيق ربح من العمليات غير المستمرة خلال الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع مصروف الزكاة.ويأتي ذلك الإنخفاض على الرغم من: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة، وانخفاض تكلفة التمويل والمصاريف التشغيلية.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة في المنتجات الخشبية وارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة.ويأتي ذلك الارتفاع على الرغم من: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة، وارتفاع مصروف الزكاة.ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة في المنتجات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات الخشبية.وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض الإيرادات الأخرى و ربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من: ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة، وانخفاض تكلفة التمويل والمصاريف التشغيلية.