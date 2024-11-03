شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الماجد للعود» إلى 22.4 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض المبيعات واختلاف المواسم حيث يتواجد موسم الحج والأعياد خلال الربع السابق.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى النجاح الكبير في أداء الفروع التي تم افتتاحها في العام 2023 والتي ساهمت بشكل جوهري في زيادة مبيعات الفترة الحالية من العام 2024. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الماجد للعود في الربع الثالث من 2024 بنسبة 59.3% إلى 22.4 مليون ريال، مقابل 14 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مع التحسن في الأداء التشغيلي.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض المبيعات واختلاف المواسم حيث يتواجد موسم الحج والأعياد خلال الربع السابق.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى النجاح الكبير في أداء الفروع التي تم افتتاحها في العام 2023 والتي ساهمت بشكل جوهري في زيادة مبيعات الفترة الحالية من العام 2024.