الاقتصاد

«لدن»: شراء مجمع سكني تجاري في الرياض بـ83.85 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لدن للاستثمار شراء مجمع سكني تجاري يوم الخميس الماضي، في مدينة الرياض بحي السليمانية يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة الصفقة تقدر بـ83.850 مليون ريال شاملة السعي وضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت أن أطراف الصفقة أطراف الصفقة سمو الأمير تركي بن فهد بن محمد آل سعود، فيما سيكون تمويل الصفقة عبر تسهيلات بنكية، وتمويل ذات من الشركة.
وأفادت بأن أسباب الصفقة: تحقيق ربحية من إعادة تخطيط وتطوير منتجات سكنية تجارية في الموقع.
وتوقعت نمو أعمال الشركة وتحقيق أرباح من أعمال التطوير العقاري والبيع.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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