شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يفتح شهية المستثمرين بـ6 صفقات استحواذ في مصر والان مع تفاصيل الخبر

استطاع قطاع البترول والتعدين أن يجذب أنظار المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص الاستثمار المتاحة للاستحواذ بالسوق المصرية في الشهرين الماضيين، حيث كشفت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقي ما يصل إلى نحو 6 طلبات استحواذ منذ إعلان اختصاص جهاز حماية المنافسة بالمراقبة على التركزات الاقتصادية في يوليو الماضي وحتى الآن.

وعلى رأس القائمة جاءت شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إي دي كيو"، والتي تقدمت بثلاث طلبات من خلال شركة ألفا أوركس ليمتد التابعة لها بغرض الاستحواذ، للموافقة على استحواذها لـ 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، بالإضافة إلى 30% من أسهم شركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته Ethydco، وأخيرا 35% من أسهم شركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى (إيلاب).

وتعمل شركة أبو ظبي التنموية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة والرعاية الصحية ومقاطع الصلب والكابلات والخدمات المالية، وفى المقابل تعمل شركة الحفر المصرية في قطاع البترول والغاز الطبيعي في مجال توفير خدمات حقول النفط (Oil field services) لشركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتقدم خدمات الحفر البحري وخدمات صيانة وإصلاح الآبار القائمة، أما شركة اثيدكو فهي تعمل في أسواق تطبيقات البوليثيلين وتطبيقات البيوتادين المطاط، كما تعمل شركة إيلاب في أسواق الإلكيل بنزين الخطى وألكيل بنزين عالي الثقل.

وجاء على رأس صفقات الاستحواذ التي وافق عليها الجهاز، الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة أنجلوجولد أشانتي بي إل سي على نسبة 100% أسهم شركة سنتامين بي إل سي والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 22 سبتمبر 2024، والمعروف أن شركة سنتامين تعمل في الاستكشاف، التنقيب، استخراج وإنتاج الذهب وتعمل بشكل رئيسي من خلال منجم ذهب السكري الكائن في مصر، كما تعمل شركة انجلوجولد أشانتي بي أل سي في الاستكشاف، التنقيب، استخراج وإنتاج الذهب، وليس لدى الشركة أية أنشطة قائمة في مصر.

ووافق جهاز حماية المنافسة على إنشاء شركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتينغ كومباني ليمتد وشركة أدنوك الدولية المحدودة لمشروع مشترك يعمل في مجال استكشاف، واستخراج وتوريد الغاز الطبيعي، علما بأن شركة بريتش بتروليوم تعمل في مصر في أنشطة استكشاف واستخراج وتوريد الغاز الطبيعي والمكثفات وتوريد زيوت التشحيم، بينما تعمل شركة ادنوك الدولية المحدودة في توريد زيوت التشحيم، الكبريت، زيت الغاز/ الديزل، البنزين، وقود الطائرات، زيت الوقود وقود السيارات وتقديم الخدمات المرافقة، بالإضافة إلى توريد اليوريا، الأمونيا، البولي إيثيلين، البولي البروبلين.

ويدرس جهاز حماية المنافسة حاليا الطلب المقدم من شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات التابعة لمجموعة أدنوك للاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لشركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك المملوكة بالكامل لشركة نافيج 8 ليميتد، وذلك من خلال استحواذ شركة أبو ظبي للأعمال والخدمات البحرية على 80% من رأس المال المصدر لشركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك ثم ستستحوذ على 20% (نسبة الأسهم المتبقية) في 2027.

وتعمل شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك في مصر في قطاع خدمات شحن البضائع السائبة السائلة وتجارة الوقود البحري، بينما تعمل مجموعة أدنوك في مصر في خدمات شحن البضائع السائبة السائلة، بيع زيوت التشحيم، الكبريت، زيت الغاز/ الديزل، البنزين، وقود الطائرات، زيت الوقود وقود السيارات وتقديم الخدمات المرافقة، بالإضافة إلى بيع اليوريا، الأمونيا، البولي إيثيلين، البولي البروبلين.