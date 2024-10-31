شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أنابيب الشرق» الفصلية إلى 112.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في الربع الثاني من العام المالي 2024 بنسبة 442.7% إلى 112.8 مليون ريال، مقابل 20.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح نتيجة إلى استمرار التحسن في الإيرادات، فضلا عن تعزيز هوامش الربحية.
وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 113 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 71 مليون ريال في الربع السابق من العام المالي 2024-2025.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات خلال هذه الفترة فضلا عن تعزيز هوامش الربحية.
وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 184 مليون ريال للنصف الأول من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 2 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات خلال هذه فضلا عن تعزيز هوامش الربحية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح نتيجة إلى استمرار التحسن في الإيرادات، فضلا عن تعزيز هوامش الربحية.
وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 113 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 71 مليون ريال في الربع السابق من العام المالي 2024-2025.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات خلال هذه الفترة فضلا عن تعزيز هوامش الربحية.
وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 184 مليون ريال للنصف الأول من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 2 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام المالي 2023-2024.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات خلال هذه فضلا عن تعزيز هوامش الربحية.