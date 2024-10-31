شكرا لقرائتكم خبر عن «أسلاك»: توزيع 2.1 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2023 م وعن فترة الأشهر التسعة حتى نهاية الربع الثالث 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 2106000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 28080000 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-05 الموافق 2024-11-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-22 الموافق 2024-11-24.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 2106000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 28080000 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-05 الموافق 2024-11-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-22 الموافق 2024-11-24.