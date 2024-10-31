شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت أم القرى» تقفز إلى 9.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في قيمة المبيعات.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت أم القرى في الربع الثالث من 2024 بنسبة 591.5% إلى 9.9 مليون ريال، مقابل 1.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في قيمة المبيعات.وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي.