شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة فيسبوك تعود لطبيعتها بعد عطل تقنى أدى لصعوبات فى وصول مستخدمين لصفحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

عادت خدمة فيسبوك إلى طبيعتها بعد عطل تعرضت له أدى لعدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى الصفحات الخاصة بهم، وفقا لما أكده مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد كشف عن وجود عطل تقني في فيسبوك على بعض الصفحات على مستوي العالم وغير مقصورة على مصر مما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى هذه الصفحات.



وجدير بالذكر، أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوي الموجودة داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل جيد وهو ما ساهم في التقليل من تأثير العطل التقني للفيسبوك على هذه الصفحات داخل جمهورية مصر العربية.