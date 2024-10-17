شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انهارت أسهم «إيه إس إم إل» العملاقة للرقائق.. وما العواقب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت شركة "إيه إس إم إل" عملاق التكنولوجيا الأوروبي والمورد الرائد لمعدات تصنيع أشباه الموصلات انخفاضًا كبيرًا في سعر أسهمها مسجلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1998، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية. تراجع كبير في قطاع الرقائق وذكرت بلومبيرج أن هذا أدى إلى هبوط مدوي للرقائق وأسهمها في العالم بـ420 مليار دولار في رقم ضخم نزولي نتيجة تأثير تراجع الشركة المؤثرة.

تقوم الشركة بتوفير المعدات لكبار الصناع في الأسواق الدولية في الصناعة مثل "تي إس إم سي" ومجموعة "اٍنتل" و"سامسونج" و"ميكرون تيكنولوجي" و"إس كيه هانيكس" وغيرهم بمراجعة توقعات المبيعات والطلبيات لعام 2025 نحو الانخفاض بسبب الضعف المطول في بعض قطاعات سوق أشباه الموصلات. توقعات مبيعات «إيه إس إم إل» أعلن الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه أن إيه إس إم إل ASML تتوقع أن تصل إجمالي مبيعاتها الصافية لعام 2025 إلى ما بين 30-35 مليار يورو مع التعديل نحو الحد الأدنى من توقعاتها السابقة، وفق ما ذكرت منصة إنفيستينج. لماذا تراجعت «إيه إس إم إل»؟ وقالت "إيه إس إم إل" إن النشر المبكر لنتائجها كان بسبب خطأ فني أدى إلى نشر التقرير عن طريق الخطأ على جزء من موقعها على الإنترنت

وأشار فوكيه إلى الضعف المستمر في سوق الرقائق وما نتج عنه من حذر العملاء كأسباب لهذه النظرة.

جاء هذا كمفاجأة للمحللين خاصة وأن إيه إس إم إل كانت قد حافظت على موقف متشدد بشأن الحد الأدنى لنطاق عام 2025 حتى أوائل سبتمبر. أرباح «إيه إس إم إل» تم نشر الأرباح الفصلية لشركة إيه إس إم إل على موقعها الإلكتروني قبل يوم من الموعد المحدد بسبب خطأ تقني.

على الرغم من خفض التوقعات، أبلغت الشركة عن صافي ربح قدره 2.1 مليار يورو على مبيعات بلغت 7.5 مليار يورو متجاوزة بقليل تقديرات المحللين.

ومع ذلك، جاءت الطلبيات أقل من المتوقع عند 2.6 مليار يورو وهو أقل بكثير من النطاق المتوقع البالغ 4 إلى 6 مليار يورو. وقف التداول في أمستردام تم إيقاف تداول أسهم الشركة في أمستردام عدة مرات قبل أن تغلق الشركة منخفضة بنسبة 16%.

جاء هذا الانخفاض بعد تراجع سابق خلال أشهر الصيف والذي تأثر بأنباء عن تخفيض مجموعة اٍنتل لنفقاتها الرأسمالية وانخفاض في أسعار رقائق الذاكرة. تفسير المحللين لانخفاض «إيه إس إم إل» حول ذلك أشار المحلل مايكل روج من شركة "ديجروف بيتيركام" إلى أن مبيعات إيه إس إم إل إيه لا يزال متوقعًا أن تزداد في عام 2025 مقارنة بعام 2024 مما يشير إلى استمرار الطلب على المعدات وسط أسواق بطيئة للرقائق.

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في الربع الثالث، وصلت مبيعات إيه إس إم إل في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 2.79 مليار يورو مما يمثل 47% من إجمالي مبيعاتها وفي حين أن الشركة مقيدة من بيع أحدث معدات الليثوجرافيا في الصين بسبب القيود التي تقودها الولايات المتحدة فقد استثمر مصنعو الرقائق الصينيون بكثافة في تكنولوجيا إيه إس إم إل لإنتاج أجيال أقدم من رقائق الكمبيوتر. توقعات مبيعات «إيه إس إم إل» انخفض سهم الشركة بعد أن نشرت الشركة الهولندية توقعات مبيعات مخيبة للآمال في النتائج قبل يوم واحد وقد أدت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهم الرقائق الأخرى مع انخفاض أسهم "إنفيديا" وانخفضت أسهم شركتي "برودكوم" و"آدفانسيد مايكرو ديفيسيس" بنسبة 4% على الأقل بعد هذه الأنباء.

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وفي الوقت نفسه، قال المحللون في "كانتور" إن التوقعات المتشائمة لشركة إيه إس إم إل "مخيبة للآمال" وستؤثر على أسهم أشباه الموصلات ومع ذلك فإن "التوقعات لا تشير إلى تغير الدفة بعيدًا عن نمو الذكاء الاصطناعي".