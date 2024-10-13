شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توجه بقصر استضافة لجان التفتيش باستراحات شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

أرسل المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطاب لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية يوجه فيه بقصر استضافة لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة بالاستراحات الخاصة بكل شركة، وذلك ترشيدا للنفقات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر يلغى بند "توفير الاقامه اللائقة" التى أثارت الجدل بشركات توزيع و تحملهم مبالغ مالية كبيرة، كاشفا أن آخر زيارة للتفتيش بإحدى شركات توزيع الكهرباء كلفت الشركة أكثر من 250 ألف جنيه تكلفة إقامة ما يقرب من 19 عضو بلجنة تفتيش الشركة القابضة بإحدى الفنادق الكبرى بأحد المحافظات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إلزام شركات التوزيع بتوفير الإقامة للجان التفتيش التابعة للقطاع المالى و التجارى بالشركة القابضة يتعارض مع مبدأ الشفافية خاصة وأن هذه اللجان دورها فحص الأخطاء المالية، موضحا أنه يجب أن تكون كافة التكاليف المالية الخاصة بلجان التفتيش على نفقة الشركة القابضة وليس من يتم التفتيش عليهم.

وأشار المصدر، إلى أن التعامل المالى بين شركات توزيع الكهرباء وبين لجان تفتيش الشركة القابضة يفتح باب الفساد، مشيرا إلى أن هذه اللجان الغرض منها فى الأساس هو غلق كل أشكال الفساد المالي والإداري بالشركات.



