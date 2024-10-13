شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية تجذب المستثمرين بعد تعافي المؤشرات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية