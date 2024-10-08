الاقتصاد

«الخريف»: ترسية مشروع مع هيئة الزكاة بقيمة 39.38 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ترسية مشروع تشغيل وصيانة ونظافة محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وملحقاتها بالمنافذ البرية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بنحو 39.384 مليون ريال، فيما تتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
ونوهت بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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