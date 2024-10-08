شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: ترسية مشروع مع هيئة الزكاة بقيمة 39.38 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ترسية مشروع تشغيل وصيانة ونظافة محطات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وملحقاتها بالمنافذ البرية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 39.384 مليون ريال، فيما تتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
ونوهت بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 39.384 مليون ريال، فيما تتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2025.
ونوهت بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.