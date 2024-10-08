شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل»: افتتاح 12 فرعا جديدا لمطاعم «صب واي» في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة سينومي ريتيل رقمًا قياسيًا عالمياً من خلال افتتاح 12 فرعًا جديدًا لـمطاعم صب واي في جميع أنحاء المملكة، في يوم واحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتمتع المنافذ الجديدة بمواقع استراتيجية وحيوية في كلٍ من الرياض والدمام، شاملةً أربعة مطاعم تقليدية وفرعين غير تقليديين في مكاتب الشركات، وستة مطابخ سحابية، مع تطبيق أحدث التقنيات.
ومن المتوقع أن تبدأ المساهمة من المتاجر الجديدة في الربع الرابع من السنة المالية 2024 فصاعدًا، مع فترة استرداد تقل عن 2.5 سنة، وهي أقل من المتوسط البالغ 3 سنوات للقطاع ، بمساهمة للإيرادات تقدر تقريبا بـ 13 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتمتع المنافذ الجديدة بمواقع استراتيجية وحيوية في كلٍ من الرياض والدمام، شاملةً أربعة مطاعم تقليدية وفرعين غير تقليديين في مكاتب الشركات، وستة مطابخ سحابية، مع تطبيق أحدث التقنيات.
ومن المتوقع أن تبدأ المساهمة من المتاجر الجديدة في الربع الرابع من السنة المالية 2024 فصاعدًا، مع فترة استرداد تقل عن 2.5 سنة، وهي أقل من المتوسط البالغ 3 سنوات للقطاع ، بمساهمة للإيرادات تقدر تقريبا بـ 13 مليون ريال.