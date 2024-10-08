الاقتصاد

«سينومي ريتيل»: افتتاح 12 فرعا جديدا لمطاعم «صب واي» في يوم واحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة سينومي ريتيل رقمًا قياسيًا عالمياً من خلال افتتاح 12 فرعًا جديدًا لـمطاعم صب واي في جميع أنحاء المملكة، في يوم واحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تتمتع المنافذ الجديدة بمواقع استراتيجية وحيوية في كلٍ من الرياض والدمام، شاملةً أربعة مطاعم تقليدية وفرعين غير تقليديين في مكاتب الشركات، وستة مطابخ سحابية، مع تطبيق أحدث التقنيات.
ومن المتوقع أن تبدأ المساهمة من المتاجر الجديدة في الربع الرابع من السنة المالية 2024 فصاعدًا، مع فترة استرداد تقل عن 2.5 سنة، وهي أقل من المتوسط البالغ 3 سنوات للقطاع ، بمساهمة للإيرادات تقدر تقريبا بـ 13 مليون ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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