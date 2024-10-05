تراجع أسعار الذهب إلى 2649.69 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

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سجلت أسعار الذهب أمس الجمعة تراجعًا ملحوظًا بعد صدور بيانات اقتصادية كشفت عن إضافة الاقتصاد الأمريكي لوظائف أكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2649.69 دولار للأوقية، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 2667.80 دولار.

وتزامن هذا التراجع مع تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

هذا التطور خفف من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يومي 6 و7 نوفمبر.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 32.21 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 989.33 دولار، واستقر البلاديوم عند 1000 دولار.

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