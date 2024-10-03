شكرا لقرائتكم خبر عن 226.39 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف في أغسطس الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي "ساما" أن النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 226.392 مليار ريال.
وأفادت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن النقد المتداول خارج المصارف ارتفع على أساس سنوي بنسبة 8.4%، مقارنة بـ 208.876 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وذكرت النشرة أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 247.172 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 6.1%، مقارنة بـ 232.918 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت أن النقد لدى المصارف بلغ في شهر أغسطس الماضي، 20.779 مليار ريال، منخفضا بنسبة 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.043 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت إلى أن النقد لدى المصارف انخفض على أساس شهري في أغسطس الماضي بنسبة 10.5% ، مقارنة بـ 24.204 مليار ريال في شهر يوليو 2024.
وأفادت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن "ساما" أن النقد المتداول خارج المصارف ارتفع على أساس سنوي بنسبة 8.4%، مقارنة بـ 208.876 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
النقد المتداول خارج المصارفأشارت النشرة إلى أن النقد المتداول خارج المصارف في السعودية، ارتفع على أساس شهري في أغسطس الماضي، بنسبة 0.5%، مقارنة بـ225.194 مليار ريال في شهر يوليو 2024.
وذكرت النشرة أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 247.172 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 6.1%، مقارنة بـ 232.918 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
النقد خارج البنك المركزيولفتت إلى أن النقد خارج البنك المركزي انخفض على أساس شهري بنسبة 0.5%، مقارنة بـ248.398 مليار ريال في شهر يوليو الماضي.
وأوضحت أن النقد لدى المصارف بلغ في شهر أغسطس الماضي، 20.779 مليار ريال، منخفضا بنسبة 13.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.043 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت إلى أن النقد لدى المصارف انخفض على أساس شهري في أغسطس الماضي بنسبة 10.5% ، مقارنة بـ 24.204 مليار ريال في شهر يوليو 2024.