شكرا لقرائتكم خبر عن عند إغلاق الأربعاء.. تباين موقف الاسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الأربعاء، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3263 دولار أمريكي، بانخفاض 0.07%.

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2014 يورو بارتفاع 0.15%.

ارتفاع البورصة البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" على ارتفاع بنسبة 0.17%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 14.21 نقطة، ليصل إلى 8290.86 نقطة.