شكرا لقرائتكم خبر عن «طيبة» توقع عقدا مع هيلتون العالمية لإدارة وتشغيل فندق في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ووفقا للبيان يتقاضى المشغل مقابل الإدارة والتشغيل نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفندق.

وستقوم شركة هيلتون العالمية بإدارة وتشغيل الفندق تحت علامة والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) ليكون أول تواجد لهذه العلامة الفندقية الرائدة بالمدينة المنورة.

ويتمتع الفندق بموقعٍ مثالي في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف مع إطلالة مباشرة عليه، ويتكون الفندق من أكثر من 300 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطعمين مصممين بعناية فائقة.

ويشمل الفندق قاعتين متعددة الاستخدامات للفعاليات، وغرفة اجتماعات مخصصة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية ومن المتوقع افتتاح الفندق في عام 2028.

وأشارت إلى أن مدة العقد 20 سنة ميلادية قابلة للتمديد، لافتة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بعد الانتهاء من تجهيز الفندق والمتوقع أن يكون في الربع الرابع 2028م. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة طيبةللاستثمار اتفاقية مع "هيلتون العالمية" لإدارة وتشغيل أول فندق تحت العلامة والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) في المدينة المنورة (فندق واجهة طيبة حالياً) المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية (المملوكة من شركة طيبة).وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يأتي ذلك وفقاً لتوجه شركة "طيبة" نحو إدارة وتشغيل استثماراتها الفندقية من خلال التعاون وعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والعريقة في مجال الضيافة الفاخرة، وبما يعزز مسيرة الشركة في التوسع المستمر ضمن هذا القطاع الواعد، والتزامها برفع مستوى الضيافة في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.ووفقا للبيان يتقاضى المشغل مقابل الإدارة والتشغيل نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفندق.وستقوم شركة هيلتون العالمية بإدارة وتشغيل الفندق تحت علامة والدورف أستوريا (Waldorf Astoria) ليكون أول تواجد لهذه العلامة الفندقية الرائدة بالمدينة المنورة.ويتمتع الفندق بموقعٍ مثالي في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف مع إطلالة مباشرة عليه، ويتكون الفندق من أكثر من 300 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطعمين مصممين بعناية فائقة.ويشمل الفندق قاعتين متعددة الاستخدامات للفعاليات، وغرفة اجتماعات مخصصة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية ومن المتوقع افتتاح الفندق في عام 2028.وأشارت إلى أن مدة العقد 20 سنة ميلادية قابلة للتمديد، لافتة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها بعد الانتهاء من تجهيز الفندق والمتوقع أن يكون في الربع الرابع 2028م.