شكرا لقرائتكم خبر عن "ألماس ".. مزاد استثنائي لأدير العقارية بالخبر يُحقق مبيعات قاربت 700 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت "أدير العقارية" الشركة الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة، نجاحًا منقطع النظير في المزاد العلني الذي نظمته الشركة في فندق جراند حياة بالخبر يوم الإثنين 30 سبتمبر 2024م، لبيع عقارات "ألماس"، بعد تحقيقها مبيعات بلغت 698,432,149.43 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي).

وقد استقطب هذا الحدث نخبة من المستثمرين وشركات التطوير العقاري البارزة، الذين توافدوا من مختلف أنحاء المملكة للفوز بالفرص الاستثمارية الفريدة.

وتنوعت هذه الفرص لتشمل أراضي تجارية وسكنية ومباني قائمة, تتميز بمواقعها الاستراتيجية في قلب مدينة الخبر النابض بالحياة، بين حي "اليرموك" وحي "العقربية" وحي "مدينة العمال".

ويأتي هذا النجاح الباهر ليؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها "أدير العقارية" في السوق العقاري السعودي، وقدرتها على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتقديمها للمستثمرين بأسلوب احترافي.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أعرب متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، عن سعادته الغامرة بالنتائج التي حققها المزاد، مشيرًا إلى أن "ألماس"

يعد تجسيدًا لرؤية الشركة في توفير فرص استثمارية متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين، وتساهم في دفع عجلة التنمية في المنطقة الشرقية.

ووجه "آل سعد" شكره لجميع المستثمرين الذين شاركوا في مزاد "ألماس"، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم المزيد من الفرص الاستثمارية المتميزة في المستقبل.