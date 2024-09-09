شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تقرير الوظائف الأمريكي يثير تساؤلات حول مسار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

محافظ الاحتياطي الفيدرالي

انخفاض الأسهم الأمريكية

خفض أسعار الفائدة

العقود الآجلة للأموال الفيدرالية

العقود الآجلة لخام برنت

أسعار الدولار الأمريكي

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أغسطس صورة متباينة لسوق العمل، فمن جهة جاء نمو الوظائف الرئيسية أقل من التوقعات عند 142 ألف وظيفة (مقابل 160 ألف وظيفة متوقعة) ومن جهة أخرى انخفض معدل البطالة عند 4.2% من 4.3% سابقاً بينما استقر معدل المشاركة عند 62.7%.ومع ذلك، أرسلت المراجعات الهبوطية لبيانات الرواتب للشهرين الماضيين إشارة متشائمة مع نمو الرواتب في يوليو عند 89 ألفاً وفي يونيو عند 142 ألفاً.ولا يزال الجدل الدائر حول خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دون حل، ولا يزال السوق يُسعّر خفض سعر الفائدة بمقدار 34 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل.ويتحول التركيز الآن إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح.وكانت تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف جديرة بالملاحظة، فهو صوت رئيسي داخل لجنة الاحتياطي الفيدرالي وقال إنه سيكون من المدافعين عن خفض أسعار الفائدة في البداية إذا كان ذلك مناسباً، ولكنه وازن ذلك بالإشارة إلى أن البيانات في الأيام الثلاثة الماضية تشير إلى أن سوق العمل يتراجع ولكن ليس نحو التدهور، وهذا الحكم مهم لقرار السياسة القادمة.ومع ذلك، فقد أشار إلى أنه إذا أظهرت البيانات المستقبلية تدهوراً كبيراً في سوق العمل، فيمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بسرعة وبقوة، مما يشير إلى أنه يحتفظ بخيار تحرك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعات المستقبلية هذا العام، كما سلط رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز الضوء على الاعتماد على البيانات.جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الثاني أضعف من المتوقع عند 2.9% على أساس سنوي على أساس ربع سنوي مقابل 3.2% متوقعة، جرى تعديل الاستهلاك الخاص إلى 0.9% من 1%، ولكن لا يزال النمو الإجمالي أعلى من تقديرات بنك اليابان بنسبة 0.6%، وتم تعديل مؤشر الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% من 3.0% مما يشير إلى أن التقرير قد لا يقلل من توقعات بنك اليابان بمزيد من التطبيع.وانخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة نتيجة المخاوف من تباطؤ سوق العمل وعمليات البيع في قطاع التكنولوجيا.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، وتراجع مؤشر داو جونز 409 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.5%، كما شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك آمازون (-3.6%) وألفابت (-4%) ,وميتا (-3.2%)، خسائر كبيرة.في حين شهدت شركات صناعة الرقائق مثل برودكوم (-10.3%) وإنفيديا انخفاضات حادة، إذ انخفضت أسهم على الرغم من النتائج القوية للربع الثالث بسبب انخفاض توجيهات هامش الربح للربع الرابع.وتوقعت الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الرابع 14.0 مليار دولار، أي أقل من 14.13 مليار دولار، مما تسبب في انخفاض مؤشر سوكس بأكثر من 4.5%.وبحسب "ساكسو بنك" أدى تقرير الوظائف لشهر أغسطس وتصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر حول مخاطر سوق العمل واحتمال خفض أكبر لأسعار الفائدة إلى زيادة القلق في السوق.وعلى مدار الأسبوع، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 4%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5.6%، مسجلاً أسوأ بداية له في سبتمبر منذ عام 2001، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.5%، مسجلاً أكبر انخفاض له في أوائل سبتمبر منذ عام 2008.كما شهدت العقود الآجلة لسندات الخزانة تقلبات ملحوظة يوم الجمعة، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف وتصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.ومن المحتمل أن تكون البيانات التي جاءت أقل من المتوقع قد أثارت بعض عمليات جني الأرباح، مما دفع العوائد إلى الارتفاع.فيما قام المتداولون بتقييم هذه المعلومات لإجراء رهانات مدروسة على الحجم المتوقع لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.وشهد منحنى العائد انحداراً ملحوظاً؛ إذ احتفظت النهاية الأمامية بمكاسب اليوم بينما ظلت النهاية الطويلة دون تغيير نسبياً.وكانت عقود مقايضات المؤشرات الليلية المؤرخة بتاريخ الاحتياطي الفيدرالي (OIS) تقوم بتسعير حوالي 30 نقطة أساس لخفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة لهذا الشهر، وسط أحجام قياسية في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.وارتفعت العوائد الأمريكية بمقدار 1 إلى 8 نقاط أساس عبر المنحنى، وانحدرت فروق أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و5 سنوات و30 ثانية بمقدار 7 و4 نقاط أساس على التوالي، إذ أغلقت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند حوالي 3.715%، بالقرب من نقطة منتصف نطاق التداول اليومي من 3.644% إلى 3.759%.ووفقاً لبيانات هيئة تداول السلع الآجلة، زاد مديرو الأصول من صافي مراكزهم في العقود الآجلة في الأسبوع الذي سبق 3 سبتمبر، بعد أسبوعين من التخفيض الكبير في المديونية وتصفية مراكز الشراء.وفي الوقت نفسه، زادت صناديق التحوط من صافي مدد بيعها الصافية على المكشوف بحوالي 167,000 عقد آجل لمدة 10 سنوات.وفيما يتعلق بالسلع، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.14% إلى 67.67 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023 وانخفاض بنسبة 8% خلال الأسبوع.كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.24% إلى 71.06 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023. وأرجأت أوبك بلس زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 180 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر، والتي كانت ستضيف حوالي 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.وأثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة مخاوف بشأن انخفاض الطلب، في حين أضافت الزيادات المحتملة في إمدادات النفط من ليبيا المزيد من الضغوطات.وعلى الرغم من الانخفاض الكبير غير المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الذي بلغ 6.9 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بكثير السحب المتوقع البالغ 1.1 مليون برميل، شهدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أسوأ أسبوع لها منذ أكتوبر.وارتفع الغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 6.96% ليصل إلى 2.2750 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.77% إلى 2297 دولاراً، وانخفضت الفضة بنسبة 3.08% إلى أقل من 28 دولاراً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة.أما العملات، فشهد الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أداءً متذبذب مع عدم قدرة تقرير الوظائف على إنهاء الجدل حول وتيرة تيسير الاحتياطي الفيدرالي.وقوبل ضعف الدولار الأسترالي على خلفية تراجع أسعار السلع الأساسية، لا سيما خام الحديد، بمزيد من المكاسب في الين الياباني مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.كما تراجع أداء عملات السلع الأخرى مثل الدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية والدولار الكندي، في حين حققت عملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الفرنك السويسري مكاسب خلال الأسبوع.وتأثر الدولار الكندي أيضاً ببيانات الوظائف الكندية المخيبة للآمال، إذ ارتفعت البطالة أكثر من المتوقع.وأغلق اليورو الأسبوع على ارتفاع على الرغم من الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة، وسيكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الحدث الرئيسي الذي يجب مراقبته هذا الأسبوع.