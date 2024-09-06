شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات الأسهم اليابانية والأوروبية والآسيوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي، قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أثر ارتفاع الين على المعنويات.

وأغلق المؤشر منخفضًا 0.72 % عند 36391.47 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 1.7 %. وخلال الأسبوع، خسر المؤشر 5.15 %، وهو أسوأ أسبوع له منذ 26 يوليو.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تحدد حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصادات العالم.

ويؤثر ارتفاع الين سلبًا على المصدرين، لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيد الشركات أرباحها إلى اليابان. تراجع أسهم أوروبا وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الجمعة، في وقت يسود فيه الحذر قبيل صدور تقرير بيانات الوظائف الأمريكية المهم، وهو آخر تقرير عن حالة سوق العمل قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في 18 سبتمبر المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع، وفي مساره لإنهاء سلسلة مكاسب مستمرة منذ أربعة أسابيع. مؤشرات الأسهم الآسيوية انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ اليوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الحاسم من الولايات المتحدة، وبيانات الإنفاق المنزلي من اليابان.

وانخفضت الأسهم اليابانية بسبب الخسائر التي مني بها قطاعات الأدوات الدقيقة والتعدين والكيماويات والبترول والبلاستيك.

وفي هونج كونج، سيتم إغلاق أسواق الأسهم اليوم، بعد أن أصدر مرصد هونج كونج لتوقعات الطقس، مؤشرات بشأن هبوب عاصفة بسبب إعصار "ياجي" الذي يعد الأقوى في آسيا.

وعلى صعيد التداولات، أنهى مؤشر "نيكي 225" الياباني على انخفاض بنسبة 0.72% بمقدار 265 نقطة ليصل إلى 36391 نقطة. كما سجل مؤشر "هانج سنج" للأوراق المالية في هونج كونج، تراجعًا بنسبة 0.07% بمقدار 13 نقطة ليصل إلى 17444 نقطة، بينما سجل مؤشر "سينسيكس" في بورصة مومباي الهندية، انخفاضًا بنسبة 0.96% بمقدار 786 نقطة مسجلاً 81414 نقطة. وانخفض مؤشر (SSE) المركب في بورصة شنجهاي الصينية بنسبة 0.54 % بمقدار 15 نقطة؛ ليصل إلى 2773 نقطة.

وفي سنغافورة، ارتفع مؤشر بورصتها الرئيسي بنسبة 0.10% بمقدار 3 نقاط ، ليصل إلى 3461 نقطة.

