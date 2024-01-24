شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تتفقد الجناح المصرى بالمنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي؛ والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومى 24 و25 من يناير الجارى بمدينة هونج كونج بالصين.

وخلال جولتها بالجناح التقت بعدد من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، وأكدت السعيد أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى.

وأشادت السعيد بالجهد المبذول من جانب هؤلاء الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.