شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تستهدف زيادة مشاركة محافظات الصعيد بالناتج المحلى لـ20%.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الدولة المصرية لزيادة مشاركة محافظات صعيد مصر في النتاج المحلى الإجمالى لـ 20% خلال الفترة من 2024 لـ 2030 ، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد لـ 50 مليار جنيه.

وســتواصل الدولة المصرية مســاعيها لتحقيــق التنميــة المكانيــة والمحليــة، والتي تعتبر إحدى ركائـز العدالـة الاجتماعية مـن خـلال سـد الفجـوات ً فـي المناطـق الريفيـة الجغرافيـة، خاصـة التنمويـة والحدوديـة وفـق رؤيـة مصـر2030 عبـر اسـتهداف الفئــات ذات الدخــل المحــدود وتمكيــن المجتمعــات اقتصاديا واجتماعيـا، وتهيئـة البيئـة المحليـة لإحداث التنميــة وفــق معاييــر وأســس ترتكــز علــى الإنتاجية ِّ والاستدامة، للحــد مــن التفاوتــات بيــن المناطــق المختلفــة.

وتتضمــن التنميــة المكانيــة والمحليــة...

1- إتاحــة جــودة الخدمــات الأساسية وتحســينها فــي جميــع الأقاليم والمحافظــات، خصوصــا فــي ً الصحـة والتعليـم والتشـغيل.

2- زيادة الفرص الاستثمارية بالمناطــق الأكثر احتياجــا.

3- تســتهدف الدولة المصرية خــلال الفتــرة 2030-2024 توزيــع مقومــات النمــو الاقتصادي علــى كافــة محافظــات الجمهوريـة.

لضمـان التنميـة المكانيـة المتوازنـة مـن خـلال:

أ‌- تخطيـط المجمعـات الصناعيـة التـي تـم بناؤهـا؛ بمـا يتماشـى مـع المزايـا النسـبية للمحافظـات المصريــة بالبنــاء علــى الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس الوطنــي للتنافســية بإصــدار مؤشــر التنافســية بيــن المحافظــات المصريــة بهــدف تدعيــم أداء مصــر التنافســي.

ب‌- تحفيــز المحافظــات علــى تحســين أدائهــا التنافســي، بمــا يدعــم القــدرات الإنتاجية والتصديريــة للقطــر المصــري بحســب مقوماتــه الجغرافيــة.

4- زيــادة مشــاركة محافظــات الصعيــد فــي الناتــج المحلــي الإجمالي مــن %13 فــي بدايــة 2024 إلــى %20 فــي 2030 مـن خـلال حفـز الاستثمارات العامـة والخاصـة الموجهـة لمحافظـات الصعيد

5- زيادة مسـتويات جاذبيتهــا مــن خــال تفعيــل حوافــز الاستثمار الموجهـة إلـى تلـك المناطـق

6- زيـادة اسـتثمارات "برنامــج تنميــة الصعيــد" إلــى مــا لا يقــل عــن 50 مليــار جنيــه

7- مضاعفــة عــدد المشــروعات فــي إطــار البرنامــج بالاستفادة مــن الشــراكات الدوليــة الفاعلــة.

8- خفــض نســب الفقــر فــي القــرى المصريــةً الأكثر احتياجــا إلــى النصــف، مــن خــال تركيـز المبـادرات التنمويـة القوميـة ويأتـي علـى رأسـها مشـروع "حيـاة كريمـة" بالمناطـق الأكثر ً احتياجــا لإحداث أثــر تنمــوي ملمــوس

9- توحيــد جهــود كافــة المؤسســات الدوليــة علــى نهــج التمكيــن الاقتصادي للفقــراء كمدخــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وربطــه بالتنميــة الريفيــة كمدخــل للقضــاء علــى الفقــر والجــوع،

10- توفيــر العمــل اللائق

11- كمــا ســيتم التركيــز علــى رأب الفجــوة النوعيــة فــي ســوق العمــل مــن خــلال تبنــي السياســات اللازمة لزيـادة مسـتويات مرونـة سـوق العمـل المصـري بمـا يســمح بالمزيــد مــن المشــاركة الاقتصادية للمــرأة المصريــة فــي ســوق العمــل مــن خــال تبنــي كافــة الآليات اللازمة

12- مضاعفــة نســبة مشــاركة الإناث فــي القــوى العاملــة مــن %15 إلــى %32

13- رأب فجــوة النــوع فــي ســوق العمــل لتنخفــض مــن %50 إلـى %33 بمـا يحقـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمــة 743 مليــار جنيــه نتيجــة زيــادة مســتويات التمكيــن الاقتصادي للمــرأة المصريــة فــي ســوق العمل اســتنادا لتقديــرات المؤسســات الدوليــة العمــل المتوقعــة لــرأب الفجــوة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل.