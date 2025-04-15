شاليمار شربتلي تعلّق على أنباء براءة عمر زهران تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، في مقطع فيديو شاركته على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الاخبار التي تم تداوله حول حصول المخرج عمر زهران على البراءة في قضية سرقة مجوهرات، مؤكدة أن هذه الأنباء ليست دقيقة.

وأوضحت: " الحقيقة أن الحكم صادر، وعمر زهران سيقضي عقوبته كاملة بمشيئة الله، ولن يُفرج عنه كما أُشيع". وأشارت إلى أن الحكم القضائي الصادر بحق زهران تم تأييده من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مما يُثبت جديّة القضية وصحة الإجراءات القانونية المتخذة. كما شددت على أن أي محاولات لتضليل الرأي العام أو نشر معلومات مغلوطة ستُقابل بإجراءات قانونية : "سنلاحق قانونيًا كل من يسهم في نشر الأكاذيب أو التطاول، فالقانون واضح، والحكومة المصرية تطبق العدالة على الجميع دون تمييز".

يذكر ان المحكمة المصرية كانت قد أصدرت يوم الأحد الماضي قراراً بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الفنانة التشكيلية المصرية شاليمار شربتلي ضد المخرج المصري عمر زهران، بعد ان اتهمته بخيانة الأمانة اثر احتفاظه بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، كان قد حرّره لها زوجها المخرج خالد يوسف.