فانيسا العليا تُفصح عن موقف والدها إيلي العليا عندما أرادت الغناء

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" مقابلة مع الفنانة اللبنانية فانيسا العليا تحدثنا فيها عن أعمالها المقبلة، موهبتها التمثيلية خلال تصوير الكليب، هل سنراها في فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني؟، العمل بنصائح والدها المايسترو إيلي العليا الفنية وردّة فعله عندما أرادت الدخول في المجال الفني، أكثر أغنية لفتتها مؤخرا، أين ترى نفسها في الفترة المقبلة؟، ما هو الأمر الذي اذا حصل يجعلها توقف الغناء؟ مثالها الأعلى في المجال الفني، الفنانة التي تلفت انتباهها عندما تطل، وغيرها من المواضيع الفنية.

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