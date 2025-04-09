شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يكشف إحساسه خلال العمل مع هارى بيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كريس هيمسورث أنه شعر بالرهبة من العمل مع النجمة العالمية هالى بيرى لأول مرة فى فيلمهما القادم Crime 101.

وقال هيمسورث لموقع E! News في مقابلة مشتركة مع بيري: "لطالما أعجبت بأعمال هالي لسنوات طويلة، وكنت أشعر بالرهبة من الجلوس أمامها في مشهد ما، ومحاولة عدم الانبهار بما تفعله".

وتابع هيمسورث قائلا: "بعض الناس يُبرزون ليس فقط أفضل ما فيك، بل يُشعرونك أيضًا بنوع من الراحة، حيث تشعر وكأنك فى مكان للاستكشاف واختبار أفكار مختلفة وتجربة أشياء جديدة، وهذه كانت تجربتي مع بيري، ولقد استمتعتُ بكل لحظة فيها".

في فيلم الإثارة الجديد Crime 101، المقتبس من رواية دون وينسلو القصيرة التي تحمل الاسم نفسه، يلعب بيري دور وسيط تأمين منهك يتورط في عملية سرقة بملايين الدولارات يقودها لص مجوهرات محترف يُدعى ديفيس، ويجسد دوره هيمسورث.

ويشارك في بطولة فيلم Crime 101 مارك روفالو بدور محقق من شرطة لوس أنجلوس يتعقب ديفيس.